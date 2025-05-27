Российские туроператоры ничего не теряют на переносе и отмене авиарейсов в Турцию из-за атак БПЛА, поскольку перевозчик оплачивает пассажирам отели и еду, заявил RTVI вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Отдыхающие, по его словам, несут моральные издержки, возместить которые крайне сложно.

В пример Мкртчян привел турецкую авиакомпанию Turkish Airlines, которая на фоне недавних атак беспилотников отменила и перенесла некоторые рейсы.

«Турецкие авиалинии уже объявили, что они берут все расходы на себя. Они предпринимают такой ход — естественно, они платят за туристов. В этом случае туроператоры расходы не несут», — пояснил эксперт.

Туристы, у которых из-за этого оказался испорчен отдых, могут попытаться получить компенсацию моральных издержек через российский суд, поскольку юрлицо Turkish Airlines зарегистрировано в РФ. Но их шансы на успех в этом случае невелики, считает Мкртчян.

«В суде это все очень тяжело будет оспорить. Как только летать небезопасно, у авиакомпании развязаны руки. При этом пассажиров надо разместить в отеле, дать трехразовое питание — это все нужно сделать. Но можно не лететь, закон позволяет», — напомнил замглавы «Альянса турагентств».

При этом Мкртчян признал, что Turkish Airlines «ведут себя вызывающе», поскольку «понимают свое монопольное положение на российском рынке, когда из России нет ни одного прямого рейса ни в одну страну Евросоюза».

«Стамбул — это единственный быстрый мостик. Да, он дорогой. Лететь через Ереван или Тбилиси намного дешевле — но разными авиакомпаниями. А через Стамбул самая большая география разлетов, грандиозный разлет по Европе. Нет другой компании, которая вот так массово летала бы за границу, потому что все остальные — Emirates, Flydubai, Etihad, — при всем уважении, имеют разлетку в два, три, пять и даже десять раз меньше», — констатировал эксперт.

Удобство транспортной логистики при полетах через Турцию, по его словам, дополняется еще и решением проблем с багажом, который в этом случае можно оформить в российском аэропорту и не нужно получать и снова сдавать при пересадке — в отличие от перелетов в Европу через Ереван или Тбилиси.

Напомним, в последнее время участились массовые налеты украинских беспилотников на города Центральной России, включая Москву, из-за чего местные аэропорты вынуждены временно прекращать прием и отправление авиарейсов. В частности, 25 мая московский мэр Сергей Собянин сообщал, что ПВО за 20 минут сбила три дрона на подлете к столице.