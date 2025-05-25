Силы ПВО с 16:55 по 17:13 мск сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале. Позже он отчитался о еще двух сбитых дронах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

На фоне атаки БПЛА временно приостановили прием и отправку самолетов столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В 18:05 мск ограничения во всех аэропортах сняли.

В то же время один дрон уничтожили на окраине Обнинска Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, говорится в сообщении. «На месте работает оперативная группа», — добавил Шапша.

По данным Минобороны, в ночь на 25 мая силы ПВО сбили над Россией 110 беспилотников, из них 13 — над Московским регионом. Об отражении ночной атаки БПЛА Собянин отчитывался в телеграм-канале на протяжении более трех часов, с 23:51 мск 24 мая по 3:15 мск 25 мая.

Большую часть дронов — 16 — перехватили над Тульской областью. Позже глава региона Дмитрия Миляев уточнил, что всего местные силы ПВО поразили 20 беспилотников.