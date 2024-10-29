«Звезда», Первый канал, НТВ и другие российские компании пытаются отсудить у Google в общей сложности 2 ундециллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на источник. Претензии истцов связаны с отказом американской корпорации восстановить их аккаунты на YouTube.

В числе пострадавших также оказались ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С.

По данным РБК, на заседании, которое прошло 28 октября, судья сообщил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей» (ундециллион — это единица с 36 нулями). Издание уточняет, что в сентябре один из участников процесса общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

О судебных разбирательствах российских компаний и Google

Ранее суд постановил, что Google должен восстановить аккаунты российских компаний в течение девяти месяцев. После этого, если американская компания отказывается выполнять требования, в силу вступают особые меры: за каждый «пропущенный» день ей начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей, а затем еженедельно сумма удваивается. Сумма штрафа не ограничена и будет расти, пока Google не исполнит решение суда.

В 2020 году иск против Google подал «Царьград» после блокировки их аккаунтов на YouTube. В 2021 году суд обязал американскую корпорацию восстановить аккаунты российского телеканала под угрозой начисления прогрессивного штрафа. В 2022 году пресс-служба «Царьграда» сообщила, что телеканал получил 1 млрд рублей неустойки от ООО «Гугл».

После начала военной операции на Украине на YouTube были заблокированы аккаунты Sputnik, НТВ, «Россия 24», RT, «Спас», «Дума ТВ» и многие другие. В июле 2022 года ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей, в июне 2023 года мировой суд Пресненского района Москвы удвоил эту сумму.

Осенью 2023 года ООО «Гугл» была признана в России банкротом. ФНС потребовала с нее 19,6 млрд рублей. В августе 2024 года Google подала иски в суды США и Великобритании против владельцев RT, «Царьград» и «Спас», чтобы запретить российским телеканалам подавать на нее в суд за пределами России.

Ранее российские вещатели подали в суды ЮАР, Турции, Сербии и Кыргызстана, намереваясь арестовать активы Google «по всему миру». Американская корпорация расценила такие действия как «несправедливые, недействительные и незаконные».

В августе RTVI сообщал, что российская «дочка» Google подала к рекламным агентствам по меньшей мере 27 исков более чем на 13 млрд рублей. Портал Adpass в апреле писал что среди ответчиков значились компании группы MG Group (MGCom, «Артикс», Data Stories), группы «Оккам» и др. По данным издания, несколько агентств частично удовлетворили требования конкурсного управляющего и уже погасили свыше 1,9 млрд рублей.

В июле 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Google International более 10 млрд рублей в пользу ООО «Гугл» по требованию конкурсного управляющего.