В московском офисе обувного ретейлера Zenden и на складах, которые следствие считает связанными с компанией, проводятся обыски с участием сотрудников ФСБ и МВД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следственных действий и источник, близкий к правоохранительным органам.

По словам собеседников издания, помимо офиса на Щукинской улице, обыски проходят, в частности, на складе в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово.

Как утверждает один из источников, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о хранении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171.1 УК), которое возбудил столичный главк МВД. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.

По данным источника РБК, при проверке обувного рынка вскрылись факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи — когда несколько товаров реализуются с одинаковыми кодами, а также оборот товаров вне государственных информационных систем.

«Поддельные коды маркировки могут использоваться недобросовестными участниками рынка для сокрытия выручки от реализации товаров», — цитирует его издание.

В августе Минюст внес владельца Zenden Андрея Павлова* в реестр иноагентов «за распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в распространении материалов иноагентов».

Сам предприниматель в разговоре с RTVI тогда связал это решение ведомства со своей профессиональной деятельностью и публикацией аналитических статей по экономическим вопросам.

Павлов напомнил, что в течение восьми лет вел судебные споры с сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), а также рассказал, что ему «давно уже, несколько месяцев» намекали, что если он не перестанет критиковать «организованную преступную группу в составе ФНС», то его внесут в список иноагентов.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов