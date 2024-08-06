Украина не отреагировала на условия урегулирования конфликта, озвученные в июне президентом России Владимиром Путиным и потеряла за неполные два месяца 115 тыс. человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, выступление которого публикует телеканал «Звезда».

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», ― сказал Шойгу. Он назвал бессмысленным обсуждение таких форматов, как швейцарская конференции по Украине и «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«Потому что переговоры без главного переговорщика ― это как-то не очень выглядит понятно», ― пояснил Шойгу.

По его словам, за неполные два месяца с тех пор, как Путин озвучил свое мирное предложение, окно возможностей для Украины «стало еще уже», а ВСУ потеряли более 115 тыс. военнослужащих.

«Это большая цифра ― считайте, почти по 60 тыс. [человек] в месяц. Хотя это могло бы быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент», ― заявил Шойгу.

Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ потеряли более 3 тыс. единиц бронетехники, добавил секретарь Совбеза. Российские войска в то же время взяли под контроль еще 420 кв. км. территории, отметил он.

Шойгу заявил, что Запад «всячески препятствует» прогрессу в урегулировании конфликта и пытается «любой ценой» добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать ВСУ возможность перегруппироваться. «Если западники думают, что им удастся затянуть Россию в долгий переговорный процесс и разыграть сценарий, направленный на постепенную утрату Москвой инициативы на поле боя, то здесь они глубоко заблуждаются», — добавил он (цитата по ТАСС).

В середине июня президент России выдвинул несколько условий полного прекращения огня и начала мирных переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Зеленский назвал это заявление ультиматумом, который «ничем не отличается от прошлых». Позже он заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь, и планирует в течение нескольких месяцев подготовить мирный план. Зеленский также неоднократно говорил, что рассчитывает на участие России во второй конференции по урегулированию на Украине.

В своем вечернем обращении 5 августа Зеленский сообщил, что Киев ставит целью подготовить «реальную основу для справедливого прекращения» военных действий уже в этом году.