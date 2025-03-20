Главы государств Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе пришли к выводу, что между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным «в настоящее время никаких реальных переговоров не ведется», сообщает корреспондент The Guardian Дженнифер Ранкин.

«Они обсудили ситуацию на Украине и состояние переговоров под руководством США. Было высказано общее мнение, что никаких реальных переговоров в настоящее время не ведется», — утверждает журналист.

Главы европейских государств обсудили также, как поддержать Украину в политическом и военном плане на переговорах, длившихся около двух часов. Ситуация «омрачилась» отказом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подписать совместный текст заявления, подготовленный к саммиту в Брюсселе.

«Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю для прекращения ***** [военной операции]», — говорится в тексте, который отклонил венгерский премьер.

В заявлении также утверждалось, что Евросоюз «готов усилить давление на Россию», в том числе с помощью новых санкций и ужесточения действующих ограничений.

По итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, 17 марта, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел 27 европейских стран не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд. Итальянская газета La Stampa со ссылкой на свой источник утверждает, что объем финансирования поддержки Киева Евросоюзом будет урезан в восемь раз.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на €20 млрд и не будет в нем участвовать.