Смеявшимся и катавшимся на самокатах подросткам на территории сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла» депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал встретиться с семьями жертв. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru

По его словам, несовершеннолетним следует устроить встречу с родственниками жертв теракта и пострадавшими в «Крокусе», чтобы подростки увидели людей, кому они «ради своего глупого смеха» причинили боль.

«Хочется понять, где они учатся и кто родители? Это ж надо понимать, что ребенок твой растет имбецилом. На встречу с родственниками погибших надо взять их родителей, чтобы и им стало стыдно за их жуткий поступок», — сказал Милонов.

Телеграм-канал «Регнум» опубликовал видео с подростками, которые проникли на территорию сгоревшего «Крокуса» с огнетушителем и катались на самокате , чтобы, как отмечает канал, «снять забавное видео» для соцсети Tik Tok. Издание отмечает, что служба поддержки «Яндекса» начала проверку по причине того, что несовершеннолетние арендовали самокат их компании.

«Во всем разберемся», — пообещали в компании.

В феврале департамент транспорта Москвы сообщал, что с нового прокатного сезона электросамокатов в столице вступят в силу новые правила их аренды, по которым потребуется авторизация с помощью Mos ID на портале mos.ru. В ведомстве уточнили, что электросамокаты доступны только с 18 лет, а нарушителям правил грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.