Во втором туре президентских выборов в Иране победил реформист Масуд Пезешкиан, передает агентство IRNA. Он получил почти 16,4 млн голосов (53,3%), а его оппонент, консерватор Саид Джалили — 13,5 млн (44,3%). Чем известен Пезешкиан — в материале RTVI.

Выборы в Иране

Досрочные президентские выборы в Иране прошли из-за смерти предыдущего лидера Эбрахима Раиси. Он погиб в мае при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту находились еще семь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава Восточного Азербайджана Малек Рахмати. Все они погибли.

В первом туре, который прошел в конце июня, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер. Поэтому был назначен второй тур, который состоялся впервые с 2005 года.

В этом году право голоса на выборах президента Ирана получил 61 млн иранец, среди них 10 млн проживают за рубежом. На избирательные участки, по данным агентства Mehr, пришло более 30 млн человек. Таким образом явка составила чуть более 50%. Mehr отмечает, что голосование длилось на шесть часов дольше предусмотренного иранской Конституцией 10-часового периода.

Инаугурация Пезешкиана может состояться в течение недели. Его уже поздравил с победой президент России Владимир Путин.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме главы государства.

«Объединяющая сила»

Масуду Пезешкиану 69 лет. Он родился 29 сентября 1954 года в Мехабаде (на северо-западе Ирана, провинция Западный Азербайджан) и вырос в семье отца-азербайджанца и матери-курдянки.

Associated Press (AP) пишет, что избранный иранский президент говорит на азербайджанском языке и давно занимается вопросами этнических меньшинств Ирана. Сторонники Пезешкиана называют его азербайджанское происхождение одной из причин, по которой он может стать инициатором создания «объединяющей силы» в стране.

Во время ирано-иракской войны (1980-1988) Пезешкиан служил военным врачом, отправляя медицинские бригады на фронт. Позже он стал кардиохирургом, а в 1994 году возглавил Тебризский университет медицинских наук.

В политику Пезешкиан пришел в начале 2000-х как заместитель министра здравоохранения страны. С 2001 по 2005 год занимал пост главы Минздрава при президенте Мохаммаде Хатами (1997—2005 годы).

В 2006 году Пезешкиана избрали законодателем, представляющим город Тебриз. Позже он занял пост спикера парламента, на котором придерживался реформистских и умеренных идей. AP отмечает, что аналитики часто описывали его скорее как «независимого» политика, чем союзника избирательных блоков. Статус «независимого» деятеля Пезешкиан также использовал в ходе предвыборной кампании, пишет агентство.

С 2008 года Пезешкиан занимает пост депутата парламента Ирана. В 2016-2020 годах был первым вице-спикером.

В 2013 году Пезешкиан зарегистрировался для участия в выборах президента, но в итоге снял свою кандидатуру. В 2021 году власти запретили ему и другим известным кандидатам участвовать в выборах, что помогло предыдущему президенту Ирана Эбрахиму Раиси с легкостью одержать победу, напоминает AP.

Двойственность роли политика-реформатора в Иране

CNN пишет, что Пезешкиан получил волну известности выступая против насилия, связанного со смертью Махсы Амини. Девушка умерла в 2022 году после того, как ее арестовали за якобы нарушение закона, ограничивающего ношение женской одежды. Смерть Амини стала поводом для многомесячных протестных демонстраций по всему Ирану. По данным ООН, сотни людей были убиты и тысячи арестованы, когда власти пытались подавить эти протесты.

Во время протестов 2022 года Пезешкиан в интервью иранскому телеканалу IRINN заявил, что произошедшее — «наша вина, [поскольку] мы хотим внедрить религиозную веру с помощью силы».

«Это невозможно с научной точки зрения», — сказал он тогда.

Пезешкиан также указывал, что в Исламской Республике «неприемлемо арестовывать девушку за хиджаб, а затем передавать ее мертвое тело семье». В то же время, когда несколько дней спустя по всей стране начались протесты, Пезешкиан предупредил, что те, кто «оскорбляют верховного лидера», «не создадут ничего, кроме долговременного гнева и ненависти в обществе».

Такая позиция, как пишет AP, показывает двойственность роли политика-реформатора в теократии Ирана: он демонстрирует стремление к переменам, но никогда не бросает радикальный вызов системе, контролируемой верховным лидером Али Хаменеи.

Президент в Иране — это второе лицо в государстве, тогда как стратегию государства определяет верховный лидер. Reuters пишет, что в условиях двойной системы правления Ирана — клерикальной и республиканской — президент не может добиться серьезных изменений в политике в отношении иранской ядерной программы или поддержки военизированных группировок на Ближнем Востоке, поскольку верховный лидер принимает все решения по высшим государственным вопросам. Однако президент может влиять на тон иранской политики. В частности, он будет принимать непосредственное участие в выборе преемника Хаменеи, которому сейчас 85 лет.

После первого тура президентских выборов Пезешкиан заявил, что власть «будет уважать закон о хиджабе».

«Но никогда не должно быть никакого навязчивого или бесчеловечного поведения по отношению к женщинам», — добавил он.

Отвечая на вопрос о студентах, заключенных в тюрьму по обвинению в участии в беспорядках 2022-2023 годов, Пезешкиан сказал: «Политические заключенные не входят в мои полномочия, и если я хочу что-то сделать, у меня нет полномочий».

Кроме того, Пезешкиан заверил, что сделает все возможное, чтобы обратить внимание на тех, «чьи голоса не слышны».

«Мы сделаем так, чтобы бедность, дискриминация, война, ложь и коррупция исчезли из этой страны», — сказал он на одном из предвыборных митингов.

Отношения с Западом

Пезешкиан обещал прекратить «изоляцию» Ирана от остального мира, а также ослабить напряженность из-за зашедших в тупик переговоров с Западом по поводу возобновления ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление западных санкций.

После подведения итогов выборов Пезешкиан заявил, что «мы протянем руку дружбы всем»

«Мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны», — приводит его слова AFP.

По мнению экспертов, опрошенных CNN, более умеренный политик в президентском кресле может способствовать налаживанию диалога между Тегераном и Западом.

Внутри Ирана Пезешкиан может провести некоторые социальные преобразования, которые он анонсировал во время своей предвыборной кампании. Однако новый иранский президент не давал гарантий, что сможет реализовать эти инициативы, отмечает директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском аналитическом центре Chatham House Санам Вакил.

«Но [это может добавить] немного больше пространства для маневра в области социальных свобод», — считает эксперт.

Сближение с Москвой

После прихода Пезешкиана на пост президента отношения Тегерана и Москвы не изменятся, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. В разговоре с РБК он указал, что тенденцию на сближение между странами вряд ли что-то может изменить, поскольку стороны понимают, что они друг другу нужны.

Смагин убежден, что перемен не стоит ждать и в иранской ядерной программе.