Пассажиры, купившие билет на рейс N4-106 авиакомпании Nordwind, не смогли улететь 7 июля из Калининграда в Москву из-за того, что самолет не прибыл в аэропорт Храброво. Об этом пишет Инфо24 со ссылкой на одну из пассажирок.

По ее словам, вылет изначально должен был состояться в 17:00. Однако из-за того, что борт так и не вошел в воздушное пространство Калининграда, отбытие трижды переносили. Каждый раз время сдвигали на два часа вперед, информируя об этом пассажиров через смс-сообщения.

Собеседница Инфо24 также пожаловалась на то, что пассажирам не предоставили воду и питание. Им пришлось переночевать в Храброво, где сохранялась «напряженная».

Помимо рейса в Москву также были отменены вылеты из Калининграда в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Пассажиры смогли вылететь в столицу только на следующий день, 8 июля, в 02:00. Самолет приземлился в Москве в 05:00. Задержка могла быть связана с массовыми ограничениями в аэропортах Центральной России на фоне угрозы атак беспилотников.

5 и 6 июля в нескольких российских аэропортах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. По данным «Коммерсанта», убытки авиаперевозчиков из-за отмен и задержек рейсов на фоне частых атак дронов в эти дни составили около 20 млрд рублей.

Как сообщила Росавиация, с 5 июля были отменены 485 авиарейсов, около 1,9 тыс. были отложены. Авиакомпании оформили вынужденный возврат 43 тыс. билетов, около 94 тыс. пассажиров разместили в отелях. Кроме того, было роздано 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. — на еду.