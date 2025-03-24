Американцы намерены достичь договоренности о прекращении огня на Черном море на «непрямых переговорах» с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Делегация из США будет обсуждать этот вопрос с россиянами после прошедшего в воскресенье разговора с украинцами, передает Reuters.

Американскую делегацию на так называемых «технических» переговорах в Эр-Рияде возглавляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Антон, сообщил источник агентства.

В понедельник, 24 марта, американцы встречаются с делегацией из России, которую представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

За день до этого в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. На них, в частности, прозвучали предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры, сообщил на своей странице на Facebook* министр обороны Украины Рустем Умеров.

Белый дом назвал целью «непрямых переговоров» договоренность о прекращении боевых действий в акватории Черного моря для обеспечения свободного судоходства, отмечает Reuters.

Делегации из трех стран также планируют обсудить «фактические линии фронта» между Россией и Украиной и «меры по укреплению доверия», в том числе возвращение украинских детей. Об этом в воскресенье телеканалу CBS сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Мы поговорим о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и вновь могли торговать в Черном море. А затем мы поговорим о линии контроля, то есть о фактических линиях фронта, и это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они находятся», — сказал Уолтц.

Источники Bloomberg утверждают, что администрация США стремится добиться прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе, которая и у православных, и у католиков отмечается в этом году 20 апреля. Однако Белый дом не исключает, что сроки придется сместить из-за множества разногласий между сторонами конфликта.

По словам источников агентства, личная встреча между президентами России и США возможна только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения, а это «маловероятно к середине апреля».

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