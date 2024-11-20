Президент России Владимир Путин готов обсудить сделку о прекращении огня с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако отказывается от серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Украине было отказано во вступлении в НАТО. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять действующих и бывших российских чиновников.

В Кремле готовы к переговорам о деталях раздела ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (регионы вошли в состав России после референдума осенью 2022 года, Москва неоднократно сообщала, что не обсуждает их статус), рассказали три источника на условиях анонимности. Российская сторона может пойти на отказ от сравнительно небольших районов, которые ВС РФ удерживают на Харьковском и Николаевском направлениях, добавили два чиновника.

Однако решение уходящего президента США Джозефа Байдена о предоставлении Украине права на удары дальнобойными ракетами ATACMS может серьезно усложнить и отложить переговоры, а также привести к цементированию требований Москвы. По мнению двух источников, в случае если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, Россия продолжит боевые действия.

«Путин уже заявил, что заморозка конфликта никак не сработает. А разрешение на ракетные удары — это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов», — приводит Reuters заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанное за несколько часов до сообщения об ударе ATACMS по Брянской области.

Вместе с этим, несмотря на жесткую позицию России по вопросу членства Украины в НАТО или присутствия войск альянса на украинской территории, Москва открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева, признают источники. Среди других возможных требований Кремля называют сокращение численности украинских вооруженных сил, а также отказ от ограничений на использование русского языка.

Политолог Дмитрий Саймс, в частности, заявил о том, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто относительно быстро, однако сформулировать условия для более широкого и продолжительного соглашения будет чрезвычайно сложно.

Один из высокопоставленных чиновников, обладающий представлением о дискуссиях на «высшем уровне в Кремле», заявил, что Западу придется признать «горькую правду», которая заключается в том, что вся поддержка, предоставленная Украине не смогла предотвратить победу России.

Говоря о возможных очертаниях соглашения о прекращении огня, два источника сослались на черновое соглашение, которое почти удалось утвердить в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле. В частности, там шла речь о постоянном нейтральном статусе Украины в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, США, Китая, Франции и Великобритании.