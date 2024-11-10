Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший поделился в своем инстаграме* видео, в котором высмеял отправку денег Украине. На смонтированных кадрах президент Украины Владимир Зеленский стоит рядом с Дональдом Трампом, после чего камера постепенно фокусируется на Зеленском, на которого начинают сверху сыпаться доллары.

«У тебя осталось 38 дней до потери пособия», — подписан ролик, опубликованный сыном будущего главы США.

Вероятнее всего, речь идет про 17 декабря, когда выборщики утвердят победу Дональда Трампа на президентских выборах. По итогам выборов республиканец одержал победу, обойдя демократку Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Согласно данным Associated Press (AP), Трамп получил 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.

Официально Трамп вступит в должность главы государства 20 января 2025 года. При этом ранее он обещал положить конец российско-украинскому конфликту еще до инаугурации.

Трамп неоднократно критически высказывался в сторону украинских властей и призывал сократить или пересмотреть условия для финансирования Киева. Украинского лидера Владимира Зеленского республиканец называл «лучшим продавцом», которого он когда-либо видел.

«Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему $100 млрд. Кто еще в истории получал такие деньги?» — задавался вопросом Трамп в октябре.

Политик отмечал, что хочет помочь Украине, потому что ему «жаль людей». Однако Зеленский, по его мнению, «никогда не должен был позволить этой войне начаться».

Источники EL País в офисе Зеленского утверждали, что после победы Трампа на выборах Киев начал дипломатическую кампанию, которая должна убедить республиканца продолжать оказывать Украине военную помощь, поскольку на карту поставлено глобальное лидерство США.

В то же время собеседник «Страны.ua» в офисе Зеленского заявил, что украинскому лидеру, вероятнее всего, придется принять мирный план Трампа, даже если он будет предполагать заморозку военных действий по линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО. Украина сейчас «не в том положении», чтобы «отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», отметил источник издания.

Старший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что для получения поддержки США Зеленский должен представить Белому дому «реалистичное» представление об условиях, на которых готов проводить мирные переговоры. По его утверждению, для будущей администрации Трампа приоритетом в отношении Украины будет прекращение военных действий, а не возвращение утраченных страной территорий.

Позднее в переходной команде будущего главы США сообщили, что Ланза, призвавший Киев забыть о Крыме, «не работает на президента Трампа и не говорит от его имени».

Деталей своего плана по завершению конфликта Киева и Москвы Трамп не раскрывал. В Кремле считают, что пока рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать.

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