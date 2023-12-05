Украинское предприятие «Мотор Сич» по производству авиадвигателей и газотурбинных установок безуспешно пытается привлечь западных партнеров после утраты сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом пишет Reuters.

Гендиректор «Мотор Сич» Алексей Никифоров в интервью агентству заявил о желании предприятия «повернуться к Западу». По словам бизнесмена, он весь год добивался встреч с представителями таких американских компаний оборонно-промышленного сектора, как Lockheed Martin и RTX, на авиасалонах и правительственных мероприятиях.

Как пишет Reuters, Никифоров надеется «получить еще один шанс обосновать необходимость расширения промышленного сотрудничества» на предстоящей 6 декабря встрече в Вашингтоне с участием представителей американских и украинских оборонных ведомств, а также глав оборонной промышленности.

Член наблюдательного совета «Мотор Сич» Сергей Корж отметил в разговоре с агентством, что любые результаты встречи в Вашингтоне не будут иметь немедленного воздействия.

«Вы можете себе представить, сколько времени пройдет, прежде чем результаты такого сотрудничества появятся на поле боя», — сказал он.

По словам Коржа, прибыль «Мотор Сич» после начала военных действий на Украине упала почти на 40%. В то же время он отметил, что «некоторых успехов» удалось достичь после встречи с представителями Министерства торговли США и нескольких крупных американских компаний на международном авиасалоне в Дубае, который прошел в ноябре.

Подробности Корж не привел «из соображении безопасности», поскольку речь касалась вопросов обороны, пишет Reuters. Представитель американского Минторга уточнил, что встреча была неофициальной: по его словам, представитель «Мотор Сич» «кратко рассказал о возможностях своей компании».

Запад не проявляет интереса

Киев надеется, что сотрудничество с международными производителями вооружений помогут возродить украинскую промышленность. Однако опрошенные Reuters руководители оборонных ведомств США, бывшие американские чиновники и эксперты считают, что прогрессу «Мотор Сич» мешает множество препятствий.

По их словам, американские предприятия открыты для будущего сотрудничества с украинскими компаниями, но потребуется время, чтобы доказать их способность вести бизнес в соответствии с нормами США и ЕС.

За украинской оборонной промышленностью тянется «багаж и плохая репутация» с точки зрения управления активами, а также эффективности запуска и развития проектов, объяснил агентству Павел Верхняцкий ― директор украинской компании COSA solutions, помогающей западным компаниям выходить на украинский рынок.

Кроме того, потенциальное сотрудничество с украинскими компаниями зависит от обстановки на Ближнем Востоке и от того, как разрешится вопрос дальнейшей поддержки Киева со стороны США с учетом сопротивления республиканцев. По словам одного из руководителей оборонных ведомств США, американские производители оружия внимательно следят за влиянием этих факторов.

Американские оборонно-промышленные компании публично не проявляют особого интереса к партнерству с «Мотор Сич» в ближайшей перспективе, отмечает Reuters.

В компании Lockheed Martin сообщили, что «тесно сотрудничают» с правительством США в вопросах поддержки Украины. Однако корпорация отказалась комментировать предложение «Мотор Сич» оснастить вертолеты Sea King своими двигателями.

Компания Boeing отказалась комментировать «слухи о потенциальных обсуждениях или сделках» с украинскими оборонными предприятиями. В корпорации добавили, что постоянно анализируют свои рынки и портфели, чтобы убедиться в предоставлении «наилучших возможностей» для клиентов. Компании General Electric и RTX отказались от комментариев, в Northrop Grumman не ответили на просьбу о комментарии.

Спор с китайскими инвесторами и арест гендиректора за «коллаборационизм»

«Мотор Сич» занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. До вхождения Крыма в состав России компания была основным поставщиком двигателей для всех типов российских вертолетов, а также грузовых и пассажирских самолетов Ан. В 2014 году украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией.

С 2016 года контроль над «Мотор Сич» пытались взять китайские инвесторы, но украинские власти блокировали сделку. В 2021 году США, а вслед за ними и Украина ввели санкции против китайской компании Skyrizon, которая в 2019 году вместе с группой Xinwei Group приобрела более 50% акций «Мотор Сич». В марте 2021 года украинский завод был национализирован. Skyrizon в свою очередь подала иск в Постоянный арбитражный суд в Гааге, требуя от Украины вернуть $4,5 млрд в качестве компенсации ущерба.

В октябре 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего гендиректора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по делу о «пособничестве государству-агрессору» и «коллаборационной деятельности». По версии СБУ, руководство завода продолжало поставки авиадвигателей для российских ударных вертолетов. В мае 2023 года Богуславский попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список на обмен с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не занимается вопросами обменов.

В мае, августе, октябре и ноябре 2022 года Минобороны России сообщало об ударах по производственным цехам «Мотор Сич» в Запорожье.