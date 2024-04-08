Россия обратилась к Казахстану с просьбой предоставить ей резервные сто тысяч тонн бензина, если страна начнет испытывать дефицит топлива на фоне участившихся атак украинских беспилотников по российским НПЗ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Один из собеседников агентства отметил, что сделка с Россией уже согласована.

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов заявил Reuters, что в ведомство республики не поступало подобного обращения от российских коллег. В разговоре с «Интерфакс» Ильясов также отметил, что пока запроса со стороны России не было. Он поделился, что власти Казахстана готовы рассмотреть такое обращение, хотя в самой республике наблюдается нехватка топлива.

По информации источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина Аи-92 в Казахстане составляли 307,7 тысячи тонн, запасы Аи-95 — 58 тысяч тонн. Также в республике есть 435 300 тонн дизельного топлива составили, отметили собеседники агентства.

По данным Reuters, помочь России с поставками бензина также уже согласилась Беларусь.

Согласно информации агентства, по состоянию на конец марта 2024 года беспилотники вывели из строя около 14 процентов мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Ситуация привела к тому, что Россия вынуждена импортировать топливо, пишет издание.

4 апреля агентство Reuters также со ссылкой на источники, в том числе и близкие к «Лукойлу», сообщало , что некоторые российские НПЗ вышли из строя из-за санкций, наложенных на Россию. Это, по словам источников, привело к трудностям при ремонте мощностей заводов, подвергшихся атаке украинских дронов. В частности, на неопределенный срок затягивается ремонт оборудования на НПЗ «Лукойл» в Нижнем Новгороде, поскольку компания не может найти запасные части. Раньше их приобретали через американскую фирму, указало агентство. По информации источников, ситуация привела к сокращению производства бензина примерно на 40 процентов.

В феврале 2024 года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил , что внеплановый ремонт на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области продлится еще несколько месяцев. По словам министра, из-за выхода из строя оборудования на нескольких НПЗ переработка нефти в стране с начала года снизилась примерно на 7 процентов, но в целом внутренний рынок топлива сбалансирован.

7 апреля в интервью CNN представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил , что российские НПЗ являются военными целями для Киева, а потому «география ударов по ним будет расширяться».

С начала 2024 года беспилотники атаковали более десятка нефтеперерабатывающих заводов России, в том числе Нижегородский, Рязанский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

1 марта 2024 года правительство России на полгода запретило экспорт бензина с целью «поддержки стабильной ситуации на рынке в период повышенного спроса». Временный запрет не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Ранее подобный запрет на экспорт вводили в России в сентябре 2023 года, чтобы снизить цены на топливо и нарастить его запасы на внутреннем рынке.