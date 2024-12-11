Избранный президент США Дональд Трамп планирует в день вступления в должность 20 января 2025 года издать более 25 указов и директив, чтобы сразу кардинально изменить политику правительства в разных сферах деятельности. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп открыто заявил своей команде, что намерен произвести «большой фурор» указами первого дня. Источники отметили, что политик хочет гораздо быстрее, чем во время своего первого президентства в 2016-2020 годах, издать как можно больше указов.

Для сравнения, занимающий сейчас пост главы государства Джо Байден в свой первый день в должности президента издал 17 указов, большая часть которых прекращала действия распоряжений его предшественника, отмечает Reuters.

«Американский народ может рассчитывать на то, что Трамп задействует свою исполнительную власть в первый же день для выполнения обещаний, которые он дал им в ходе предвыборной кампании», — сказала пресс-секретарь Трампа Кэролин Ливитт.

По информации источников, координировать издание указов будет будущий помощник Трампа Стивен Миллер.

Как сообщает агентство, указы первого дня будут касаться миграционного законодательства, а также энергетики, образования и других важных сфер жизни. В частности ожидается ужесточение иммиграционных мер и возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также укрепление приграничной зоны.

Также, по данным агентства, Трамп может увеличить добычу в стране нефти и газа — такую меру политик анонсировал в своих предвыборных обещаниях.

До этого Трамп также заявил о намерении «в первый же день» помиловать своих сторонников, которые в январе 2021 года штурмовали Капитолий из-за несогласия с победой на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Согласно установленному в стране порядку, избранный президент полноценно вступит в свою должность после инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.

Администрация покидающего пост президента Джо Байдена заявила, что перед тем, как представители Демократической партии покинут Белый дом, Вашингтон направит Киеву «лавину» военной помощи и кредиты на сумму 20 миллиардов долларов. Также там анонсировали введение новых санкций против России.