Калужский завод покинувшего Россию автопроизводителя Stellantis выпускает новые модели Citroen благодаря сотрудничеству с китайскими партнерами, сообщает Reuters. Компания Stellantis ушла с российского рынка в 2022 году, а уже в 2023 году, по данным агентства, на ее заводе возобновили производство новых версий моделей автомобилей.

Источники Reuters и таможенные данные свидетельствуют о том, что в декабре 2023 года российская компания Automotive Technologies ввезла не менее 42 машинокомплектов для сборки Citroёn C5 Aircross на калужском заводе, контрольный пакет которого по-прежнему принадлежит Stellantis.

Эти комплекты произведены в Китае местной компанией Dongfeng Motor Group. Входят ли в них детали, поставлять которые в Россию запрещено западными санкциями, неизвестно.

Два сотрудника разных российских автосалонов подтвердили Reuters, что Automotive Technologies собирает Citroёn C5 Aircross на калужском заводе Stellantis. При этом проанализированные Reuters таможенные данные не позволяют предположить, что компания, владеющая контрольным пакетом предприятия, осведомлена об импорте китайских комплектующих.

Dongfeng и Stellantis — третий по размеру выручки автопроизводитель в мире — имеют совместное коммерческое предприятие в Китае. Это СП позволяет Dongfeng производить и продавать автомобили Stellantis на китайском рынке.

В любом случае, подчеркивает агентство, эта информация демонстрирует отсутствие контроля со стороны покинувших Россию западных компаний — таких как IKEA или Carlsberg — над тем, что происходит с их брендами на российском рынке.

Кроме того, пишет Reuters, ситуация на калужском заводе показывает растущую зависимость Москвы от Пекина, особенно в автомобильной промышленности. «Китайские автопроизводители заполняют пробелы после ухода из России западных конкурентов. Продажи китайских автомобилей, похоже, достигли пика и превысили 56% российского авторынка», — говорится в статье.

В Stellantis на просьбу агентства прокомментировать происходящее на ее российском заводе ответили, что руководство компании в конце 2023 года пришло к выводу о «потере контроля над своими предприятиями в России». Нидерландская корпорация оценивает свой убыток от этой потери в $154,53 млн, включая $93 млн денежных средств и их эквивалентов.

Китайская госкомпания Dongfeng, российский Минпромторг и Automotive Technologies не ответили на запросы Reuters.

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. Она владеет 70% калужского автозавода, оставшиеся 30% принадлежат Mitsubishi Motors. До начала российской военной операции на Украине предприятие выпускало автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, его мощность составляла 125 тысяч транспортных средств в год.

С тех пор многие иностранные автопроизводители покинули российский рынок, но импортеры по-прежнему продолжают ввозить автомобили и комплектующие из-за границы без разрешения владельцев торговых марок, по схеме параллельного импорта. Так, четыре российских автодилера сообщили Reuters, что модели Citroen по-прежнему доступны для продажи в стране.

В декабре 2023 года операторы калужского завода провели официальный запуск «производства среднеразмерных кроссоверов». Компания «Автомобильные технологии», зарегистрированная в Москве в марте 2023 года и на 100% принадлежащая Галине Долголенко, заявила, что собирает опытную партию из 48 импортных автомобилей, а в 2024 году планирует начать массовое производство. Ни своих поставщиков, ни планируемые для выпуска модели в компании не называли. В декабре директор «Автомобильных технологий» по стратегическому развитию Павел Безрученко рассказал «Ведомостям», что компания ввозит автомобили из Китая, используя параллельный импорт. Два сотрудника автосалонов рассказали Reuters, что Automotive Technologies анонсировала им поставки Citroen C5 Aircross, собранных в Калуге из импортных комплектующих. Однако неясно, сохранят ли эти автомобили марку Citroen.

