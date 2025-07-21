Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что звание присвоено «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». С аналогичной формулировкой орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден телеведущий и актер театра «Русская песня» Вячеслав Манучаров.

Константину Богомолову 49 лет, он родился 23 июля 1975 года в Москве. В 1997-м окончил филологический факультет МГУ, а затем — в 2003-м — ГИТИС им. А.В. Луначарского (курс Андрея Гончарова).

Как режиссер Богомолов дебютировал в 2002 году, поставив спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» в ГИТИСе. С 2009 по 2012 год он был штатным режиссером Театра под руководством Олега Табакова, с 2013-го по 2018-й — помощником художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова, с 2014-го по 2016-й — штатным режиссером московского театра «Ленком». В 2019 году Богомолов занял пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

В июне 2024 года Богомолов занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка, сохранив должность в Театре на Малой Бронной. До 2022 года художественным руководителем Театра Романа Виктюка был режиссер Денис Азаров, которого назначили на эту должность после смерти самого основателя — Романа Виктюка. До официальной информации СМИ предполагали, что Богомолов может занять должность главного режиссера в «Ленкоме», поскольку незадолго до этого худрук этого театра — Алексей Франдетти — сообщил о своем уходе.

В июле 2025 года Богомолов, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, назвал «удачей нашего поколения» то, что «произошло три года назад».

«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живём, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это, в определенной степени, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — цитирует слова режиссера издание Spletnik.

Вячеславу Манучарову 43 года, он родился 6 октября 1981 года в Москве. Учился в школе с химическим уклоном при химфаке МГУ, будучи подростком дебютировал на экране — сыграл в сериале «Простые истины».

В 2003 году окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина. В разные годы служил в нескольких театрах, включая Российский академический молодежный театр, Театр эстрады имени А.И. Райкина в Санкт-Петербурге.

Также получил известность как телеведущий. С 2008 по 2011 год вел шоу «Большая разница», в 2011 был ведущим программы «Вкус жизни» и корреспондентом передачи «Хочу знать». Все они выходили на Первом канале. Также Манучаров работал на каналах СТС, НТВ, Ю и МУЗ ТВ. В настоящее время берет интервью на канале «Эмпатия Манучи».

В интервью ютуб-каналу «Редколлегия» Манучаров заявил, что достаточно много работал за границей, в том числе в США и Великобритании, и знает, что там к россиянам относятся примерно также, как «вы относитесь к одному из племен Зимбабве».

«Вот вы как относитесь? Вы даже не знаете, что это такое, где это. Ну, правильно. Вам абсолютно все равно про них. Но если там находятся какие-то стратегически важные истории, вы уже включаетесь, потому что есть какой-то интерес. Вот поверьте, они к нам относятся только там», — сказал он интервьюеру.

Манучаров добавил, что рад тому, что «во время моей жизни выпала специальная военная операция», поскольку «сразу все стали, кем они есть на самом деле».