Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что звание присвоено «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». С аналогичной формулировкой орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден телеведущий и актер театра «Русская песня» Вячеслав Манучаров.
Константину Богомолову 49 лет, он родился 23 июля 1975 года в Москве. В 1997-м окончил филологический факультет МГУ, а затем — в 2003-м — ГИТИС им. А.В. Луначарского (курс Андрея Гончарова).
Как режиссер Богомолов дебютировал в 2002 году, поставив спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» в ГИТИСе. С 2009 по 2012 год он был штатным режиссером Театра под руководством Олега Табакова, с 2013-го по 2018-й — помощником художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова, с 2014-го по 2016-й — штатным режиссером московского театра «Ленком». В 2019 году Богомолов занял пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
В июне 2024 года Богомолов занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка, сохранив должность в Театре на Малой Бронной. До 2022 года художественным руководителем Театра Романа Виктюка был режиссер Денис Азаров, которого назначили на эту должность после смерти самого основателя — Романа Виктюка. До официальной информации СМИ предполагали, что Богомолов может занять должность главного режиссера в «Ленкоме», поскольку незадолго до этого худрук этого театра — Алексей Франдетти — сообщил о своем уходе.
В июле 2025 года Богомолов, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, назвал «удачей нашего поколения» то, что «произошло три года назад».
«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живём, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это, в определенной степени, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — цитирует слова режиссера издание Spletnik.
Вячеславу Манучарову 43 года, он родился 6 октября 1981 года в Москве. Учился в школе с химическим уклоном при химфаке МГУ, будучи подростком дебютировал на экране — сыграл в сериале «Простые истины».
В 2003 году окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина. В разные годы служил в нескольких театрах, включая Российский академический молодежный театр, Театр эстрады имени А.И. Райкина в Санкт-Петербурге.
Также получил известность как телеведущий. С 2008 по 2011 год вел шоу «Большая разница», в 2011 был ведущим программы «Вкус жизни» и корреспондентом передачи «Хочу знать». Все они выходили на Первом канале. Также Манучаров работал на каналах СТС, НТВ, Ю и МУЗ ТВ. В настоящее время берет интервью на канале «Эмпатия Манучи».
В интервью ютуб-каналу «Редколлегия» Манучаров заявил, что достаточно много работал за границей, в том числе в США и Великобритании, и знает, что там к россиянам относятся примерно также, как «вы относитесь к одному из племен Зимбабве».
«Вот вы как относитесь? Вы даже не знаете, что это такое, где это. Ну, правильно. Вам абсолютно все равно про них. Но если там находятся какие-то стратегически важные истории, вы уже включаетесь, потому что есть какой-то интерес. Вот поверьте, они к нам относятся только там», — сказал он интервьюеру.
Манучаров добавил, что рад тому, что «во время моей жизни выпала специальная военная операция», поскольку «сразу все стали, кем они есть на самом деле».
«Я думаю, что это [военная операция на Украине] — очищения для мира в целом, ну, и для России в частности. <…> Мы видим это в каждой части индустрии», — убежден телеведущий.