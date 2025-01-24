В Госдуму внесен законопроект, согласно которому от призыва должны освобождать не только прошедших службу граждан, но и добровольцев — участников СВО. Авторами инициативы выступила ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас от призыва освобождены срочники, контрактники и мобилизованные.

Документ предлагает расширить этот список за счет «лиц, поступивших в добровольческие формирования в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».

В ЛДПР отметили, что пробел в законодательстве создал ситуацию, которая «вызывает резонанс в обществе», поэтому его надо устранить.

«Находясь в зоне СВО, добровольцы приобретают опыт в условиях реальных боевых действий, при этом наравне с военнослужащими и мобилизованными вносят неоценимый вклад в обеспечение защиты государства», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Поводом для внесения законопроекта стал случай, когда в декабре 2024 года житель Новгородской области, который в 18 лет ушел добровольцем на СВО, получил повестку.

Кроме того, в ноябре 2024 года в СМИ была опубликована информация о получении повестки в военкомат раненым ветераном СВО, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Ранее военком Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу. Так он прокомментировал историю 24-летнего горожанина, который участвовал в боевых действиях в составе подразделения «Шторм», попав туда из колонии. В зоне боевых действий молодой человек получил ранение, а затем получил повестку на медкомиссию.

Сам читинец заявил, что уже не хочет проходить срочную службу после участия в СВО, но ему якобы пригрозили принудительным приводом, если он не явится добровольно.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов позднее сообщил RTVI, что тем, кто пришел из зоны СВО и получил повестку в рамках призыва на срочную службу, нужно прийти в военкомат и предъявить выписку об участии в боевых действиях, а также награды, если они имеются.