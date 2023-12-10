Главным результатом военного конфликта на Украине стало усиление России. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров во время дистанционного выступления на Дохийском форуме, передает ТАСС.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — сказал министр.

Лавров сравнил происходящие в России изменения с событиями начала XIX века, когда «Наполеон собрал почти всю Европу для атаки» на Российскую империю. Также он привел в пример Великую Отечественную войну, когда Адольф Гитлер «поставил под свое командование большинство европейских стран, чтобы начать агрессию» против СССР. После окончания обеих войн российское государство укрепляло свои позиции, подчеркнул глава МИД.

В мае Лавров назвал главную, по его мнению, геополитическую проблему на пути разрешения конфликта России и Украины. Министр сказал, что основная трудность заключается в «стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю». Без решения этой проблемы «никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», отметил глава российского МИДа.

Президент России Владимир Путин в ноябре призвал лидеров стран Большой двадцатки начать думать о том, как прекратить боевых действий на Украине. Глава государства заявил, что военные действия — это «всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей да и страны в целом».

Путин неоднократно обвинял страны Запада в затягивании конфликта на Украине и попытках ослабить Россию. По мнению российского лидера, для завершения боевых действий США должны прекратить поставки вооружений и техники Киеву.