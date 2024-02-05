Министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики Алексей Потелещенко погиб при ударе по Лисичанску. Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

«Возглавлявший МЧС по ЛНР Алексей Потелещенко погиб в Лисичанске», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Позже информацию о гибели Потелещенко подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», — написал глава республики в телеграм-канале.

Также Пасечник отметил, что лично знал Потелещенко «как профессионала высокого класса». Он выразил соболезнования родным и близким главы ведомства и пообещал отомстить «врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска».

На должность главы ведомства республики Алексей Потелещенко был назначен в сентябре 2023 года, ранее он возглавлял пожарно-спасательный отряд МЧС РФ по ЛНР. Несколько лет с начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции ЛНР.

Удар по пекарне в Лисичанске был нанесен 3 февраля. Представители Следственного комитета (СК) России сообщили, что здание обстреляли украинские военные, предположительно, из РСЗО HIMARS.

В результате удара погибли 28 человек, среди которых один ребенок. Еще 10 человек пострадали, их достали из-под завалов.

В правительстве ЛНР атаку назвали «терактом». Глава республики Леонид Пасечник заявил, что виновные «ответят» за произошедшее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по пекарне в ЛНР «”благодарностью” [Киева] за “щедрую” финансовую поддержку стран Евросоюза».