В России готовятся масштабные розыски по поиску членов террористических организаций из Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам источника издания, речь идет в том числе о «Русском добровольческом корпусе»* (РДК*) и Легионе «Свобода России»*, которые, как утверждается, спонсировались через Агентство США по международному развитию (USAID). Организации были подчинены Службе безопасности (СБУ) и Главному управлению разведки Украины (ГУР), которые, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран, заявил собеседник РИА Новости. Он отметил, что на фоне потепления между Россией и США, в том числе по линии спецслужб, может возобновиться полноценный обмен данными по вопросам антитеррора.

Источники РИА Новости считают, что наиболее вероятный вариант ― передача данных российской стороне тайно или под прикрытием «слива» от бывших членов террористических организаций. Речь может идти о россиянах, которые хотели вступить в запрещенные группировки и отправляли анкеты в специализированных чат-ботах Telegram, либо о тех, кто передавал свои данные кураторам при выполнении различных заданий.

Западу такой «слив» не нанесет урона, поскольку сторонники РДК* и Легиона «Свобода России»* относятся к «одноразовой агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений», заявили собеседники агентства.

6 марта Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест первокурсницу Российского университета просвещения Полину Костикову по делу об организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК). По версии следствия, студентка была участницей украинского батальона «Азов»* и вербовала молодых людей в РДК*. Костиковой грозит до 20 лет колонии.

«Русский добровольческий корпус»* — подразделение из российских добровольцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. В 2023 году бойцы РДК* совершили нападения в Брянской, Белгородской и Курской областях. Командир РДК* Денис Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в международный розыск и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по делам о терроризме и госизмене.

* запрещенная в России террористическая организация