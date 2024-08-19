Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам в трех населенных пунктах на востоке Ливана. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, три удара нанесены по городам в долине Бекаа: по Наби-Шайт, Сариин и Касрнабб. Собеседник агентства отметил, что в результате одного из ударов загорелся ангар.

Что было целью израильской атаки — источник агентства ответить не смог.

18 августа, в воскресенье, пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что авиационные силы страны нанесли удары по объектам на юге Ливана, где находились отряды движения «Хезболла» и их оружейные склады. Согласно публикации, ВВС Израиля ударили по району Шееба, Айта-аш-Шабу, Матмуру и Ат-Тири, где была уничтожена пусковая установка «Хезболлы».

Ситуация между Израилем и Ливаном накалилась в конце июля. 27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли 12 человек, среди них дети и подростки возрасте от 10 лет и не старше 20 лет. Израиль возложил ответственность за удар на ливанскую военизированную группировку «Хезболла».

«Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы, который велись с юга Ливана и были нацелены на несколько городов на Голанских высотах. Высокопоставленный представитель группировки Мохаммад Афиф отверг утверждение о том, что удар был нанесен по Мадждаль-Шамсу. Он заявил Reuters о непричастности «Хезболлы» к «инциденту».

Вечером 27 июля военные Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» по всей территории Ливана в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

1 августа «Хезболла» выпустила в сторону Израиля более 60 ракет.