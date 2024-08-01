Ливанское движение «Хезболла» запустило десятки ракет в сторону Израиля, сообщает РБК со ссылкой на израильское армейское радио.

По данным источника РИА Новости, «Хезболла» атаковала позиции израильской армии вблизи южной границы Ливана.

«Ливанское движение группировка «Хезболлах» запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», — сообщил собеседник агентства.

По данным РБК, в Западной Галилее сработала система «Железный купол», она перехватывает ракеты противника.

По информации Al Jazeera, направило в сторону Израиля более 60 ракет.

1 августа один из лидеров движения Хасан Насрулла заявил, что «Хезболла» готовится к новому этапу конфликта с Израилем в ответ на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Также Насрулла добавил, что таким образом будет осуществляться поддержка Газе.

Накануне Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на убийство одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро организации Исмаила Хании.

О смерти Хании утром 31 июля сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Исмаила Хании и пообещали ответное действие.