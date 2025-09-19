Перспектива массового замещения человеческого труда искусственным интеллектом перешла из области фантастических сценариев в плоскость практического обсуждения. Специалист в сфере управления организациями Максим Недякин в беседе с «Лентой.ру» детализировал динамику этого процесса, выделив три ключевых аспекта трансформации рынка труда.

По словам эксперта, из-за автоматизации труда и вытеснения людей роботами под ударом в первую очередь оказываются профессии, построенные на шаблонных, повторяющихся операциях — в их числе кассиры, операторы колл-центров и банковские сотрудники, чьи функции в ближайшие 3—5 лет будут массово переданы искусственному интеллекту.

При этом Недякин подчеркивает принципиальную ограниченность возможностей автоматизации, коренящуюся в самой природе человеческой деятельности.

Алгоритмы, сколь бы совершенны они ни были, оказываются беспомощны в ситуациях, требующих эмоционального интеллекта, спонтанности и моральной ответственности — там, где необходимо установить доверительный контакт, проявить участие или принять решение в условиях неопределенности, отметил эксперт.

Кроме того, сохраняются чисто технические барьеры: если в контролируемой среде роботы демонстрируют высочайшую эффективность, то в обстоятельствах, сопряженных с нестандартными задачами, изменчивой средой или необходимостью физического взаимодействия с непредсказуемыми объектами, они не могут сравниться с человеческой гибкостью и адаптивностью.

Этим объясняется устойчивость таких направлений, как уход за больными, работа экстренных служб, преподавание и творческие профессии — везде, где требуется не столько точность, сколько эмпатия, поддержка и способность к межличностному взаимодействию.

Показательно, что уже сегодня автоматизация сталкивается с сопротивлением со стороны самих пользователей: люди избегают общения с роботами, предпочитая живой контакт даже в ущерб эффективности, а проекты вроде роботизированных кухонь не выдерживают проверки реальностью.

Таким образом, резюмировал Недякин, основным последствием внедрения ИИ станет не тотальное замещение человека, перераспределение ролей: машины возьмут на себя решение формализуемых задач, высвободив людской потенциал для деятельности, связанной с принятием решений, творчеством и человеческими отношениями.