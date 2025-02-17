Гражданин США Калоб Байерс Уэйн, арестованный в феврале во Внуково за ввоз марихуаны и гашишного масла, возвращается на родину, сообщили его родители Тоня и Джимми Шулер в Facebook*. Они призвали всех, кто прочтет этот пост, помолиться за здоровье их сына, поскольку тот пропустил неделю приема лекарства от эпилепсии.

По словам Шулеров, на момент публикации их сын находился в посольстве США в ожидании рейса домой. «Мне удалось поговорить с ним по телефону совсем недавно, и, судя по его голосу, он чувствует себя хорошо и очень благодарен Богу за это чудо», — написала мать молодого человека.

Американка подчеркнула, что любой, знающий ее сына, ни за что не поверит в версию о его пристрастии к наркотикам и тем более участии в их контрабанде. По ее словам, Калоб — добропорядочный гражданин, который готовится к свадьбе и сосредоточен на своей личной жизни.

Шулеры пояснили, что их сын, которому сейчас 28 лет, с 15-летнего возраста страдает эпилепсией в тяжелой форме и поэтому принимает противосудорожные препараты, а с некоторых пор, когда приступы участились, добавил к этим лекарствам легализованные в США «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заместителем ТГК (тетрагидроканнабинола) в них».

В Россию Калоб Байерс прилетел со своей невестой, гражданкой РФ Найдой Мамбетовой, с которой познакомился, когда она училась в США. Они собирались оформить документы для регистрации брака. Во Внуково при досмотре багажа у американца обнаружили марихуану и гашишное масло, после чего задержали и завели уголовное дело о контрабанде наркотиков (по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК). В случае признания виновным ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

За последние дни Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого был освобожден Марк Фогель — бывший сотрудник американского посольства и учитель Англо-американской школы в Москве. Его, как и Байерса, задержали в аэропорту по прилете, обнаружив наркотические вещества в багаже, и обвинили в контрабанде наркотиков. Следствие предполагало, что Фогель мог использовать дипломатический статус для создания канала поставки наркотиков в Россию и их последующей продажи ученикам.

После помилования Фогель вылетел из России на частном самолете спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Российская сторона обменяла его на создателя криптобиржи BTC-e Александра Винника, который с 2022 года находился в США под арестом по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд.

* Деятельность компании Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена