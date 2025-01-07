Ценное имущество осужденного за взятку бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева передано в доход государство по искам Генпрокуратуры, которые рассматривал Октябрьский районный суд Пензы. О его решениях сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В частности, в казну отошли 18 наручных часов общей стоимостью порядка 9,6 млн рублей, включая два изделия фирмы Rolex за 4,5 млн рублей и 2,5 млн рублей. Ранее РИА Новости уточняло, что в коллекции часов Белозерцева, указанных в иске Генпрокуратуры, также фигурируют Longines, Omega, Chaumet и Jaquet Droz

Кроме того, суд передал в казну четыре серебряных слитка и «большое количество драгоценностей», находившихся в собственности Белозерцева.

Также по решению суда в собственность государства были обращены шесть охотничьих ружей экс-губернатора, совокупная стоимость которых оценивается более чем в 4,6 млн рублей. В эту коллекцию входят:

раритетная немецкая двустволка Merkel BDF 303Е, которая стоит свыше 2 млн рублей и может быть куплена в России только по предварительному заказу,

нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06,

штуцер Heym 88 за 700 тысяч рублей — такие не продаются в оружейных магазинах на территории России, его можно купить только с рук у частных владельцев,

насадка для коллиматорного прицела IWT NANO 2,

оптический прицел,

несколько охотничьих ножей.

По решению того же суда у экс-губернатора Пензенской области конфискован в пользу государства мобильный телефон Nokia bу Gresso Black Limited Edition 0069/3310 за 155 тысяч рублей — в титановом корпусе с тремя переходниками, в футляре с гарантией и инструкцией.

Также госсобственностью стали принадлежавшие Белозерцеву:

13 шариковых и перьевых авторучек люксовых марок общей стоимостью более 588 тысяч рублей,

10 пар запонок из драгоценных металлов

шесть зажимов для галстука.

В исковых заявлениях Генпрокуратуры об изъятии перечисленных вещей у экс-главы Пензенской области было указано, что все эти ценности предположительно были приобретены им на доходы, полученные незаконным путем.

Дело Белозерцева

Иван Белозерцев возглавил Пензенскую область в 2015 году, а в 2020 году переизбрался на пост руководителя региона с 78% голосов. В 2021 году его арестовали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он получил более 30 млн рублей деньгами и наручными часами от теперь уже бывшего сенатора Бориса Шпигеля и его жены Евгении за содействие.

За указанное вознаграждение, как следует из материалов суда, Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов между учреждениями областной системы здравоохранения, возглавляемой Шпигелем компанией «Биотэк» и фирмой «Фармация», гендиректором которой являлся Антон Колосков.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Белозерцева и Шпигеля виновными в получении и даче взятки соответственно, приговорив к 12 и 11 годам лишения свободы. Экс-сенатора в ноябре 2024 года освободили от колонии по состоянию здоровья.

Оба подсудимых были приговорены к штрафам на сумму более 450 млн рублей и лишены государственных наград, а Белозерцеву еще и запретили занимать должности в органах госвласти на протяжении 10 лет после освобождения.

Длительные сроки лишения свободы получили и другие фигуранты дела:

Колосков и экс-супруга Шпигеля — по 8,5 года колонии,

посредники Федор Федотов и Геннадий Марков — по 7,5 года колонии.

В настоящее время в отношении бывшего пензенского губернатора возбуждены 10 исполнительных производств на общую сумму свыше 8,4 млрд рублей, сообщили ранее в Федеральной службе судебных приставов. Со Шпигеля ФССП взыскивает более 8,6 млрд рублей по восьми исполнительным производствам, в том числе 8,1 млрд рублей — в доход государства.