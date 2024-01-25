Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии, признав его виновным в получении взяток на сумму свыше 30 млн рублей, передает корреспондент RTVI из зала суда.

Проходивший по тому же делу глава фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам колонии. Прокуратура в ноябре просила для них 13 и 12 лет лишения свободы соответственно.

По версии следствия, Шпигель, его жена и экс-руководитель компании «Фармация» Антон Колосков с 2019 по 2020 годы давали Белозерцеву взятки за возможность получать крупные заказы на поставки медикаментов в больницы региона. Посредничество в передаче взяток вменили водителю Белозерцева Геннадию Маркову и родственнику бывшего губернатора Федору Федотову.

Колосков получил 8,5 года колонии, посредники Марков и Федотов — по 7,5 года колонии строгого режима. Жена главы «Биотэка» Евгения Шпигель приговорена к 8,5 года колонии общего режима.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2021 года, никто из обвиняемых вину не признал. Белозерцев был арестован 22 марта. На следующий день президент России Владимир Путин отправил пензенского губернатора в отставку с формулировкой об утрате доверия, а 24 марта в отставку ушло и региональное правительство. Врио главы области был назначен Олег Мельниченко, до этого представлявший ее в Совете Федерации.

Белозерцев руководил Пензенской областью с 2015 года. На выборах 2020 года он переизбрался на пост губернатора с результатом почти 79% голосов.

В апреле 2021 года защита Белозерцева попыталась обжаловать решение суда о его аресте, но не сумела. Общую сумму взяток следствие оценило в 30 млн рублей: помимо денег, Белозерцев получил в подарок наручные часы и автомобиль марки Mercedes. При обыске у него дома нашли почти 500 млн рублей наличными.