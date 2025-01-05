У бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осужденного за взятки, начали конфисковывать имущество. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Среди предметов, которые должны быть обращены в доход государства, значатся деньги, украшения и наручные часы марок Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz. Общая стоимость часов превышает 9,6 млн руб.

Долги Белозерцева превышают 8,4 млрд руб., производство по конфискации имущества возбудили в конце ноября.

Дело Белозерцева

Иван Белозерцев руководил Пензенской областью с 2015 года. В 2020 году он переизбрался на пост губернатора, набрав 78% голосов.

В 2021 году Белозерцев был арестован. По версии следствия, он получил взятку в размере 31 млн руб. от главы фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля за помощь при заключении госконтрактов на поставку медикаментов в регион.

После задержания Белозерцева президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

В январе 2024 года Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима, Шпигель — 11 лет. Кроме того, виновными в передаче взяток были признаны жена главы «Биотэка» Евгения Шпигель и экс-руководитель компании «Фармация» Антон Колосков. Суд назначил им по 8,5 лет лишения свободы.

Посредничество в передаче взяток вменили водителю Белозерцева Геннадию Маркову и родственнику экс-губернатора Федору Федотову. Они получили по 7,5 года колонии.

Никто из фигурантов дела не признал вину. В ноябре 2024 года Шпигеля освободили от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.