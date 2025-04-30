Москва готова к диалогу с Вашингтоном о присутствии США на Запорожской АЭС в рамках процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил «Интерфаксу» руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 апреля заявил об отсутствии у американской стороны предложений, касающихся будущего ЗАЭС и возможного совместного управления станцией с США и Украиной.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации “Росатом”, под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг», — сказал Лавров.

Министр отметил, что требования безопасности на АЭС полностью выполняются, «если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу».

По информации агентства Reuters, передача ЗАЭС Украине для последующего совместного с США управления станцией входит в список предложений США по урегулированию российско-украинского конфликта.

В середине апреля стало известно, что специалисты Ростехнадзора осуществили проверку оборудования турбинного отделения двух энергоблоков ЗАЭС в присутствии инспекторов МАГАТЭ. В ходе проверки не было обнаружено каких-либо изъянов, оказывающих влияние на безопасность станции.