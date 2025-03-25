Активиста Константина Котова и «Национально-освободительное движение “Правый сектор”»*, а также «Добровольческий украинский корпус “Правый Сектор”»* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте ведомства.

15 марта стало известно, что ФСБ включила «Правый сектор» в перечень террористических организаций на основании решения Верховного суда (ВС) России. Ранее в ВС обратилась Генпрокуратура, которая назвала «Правый сектор» «объединением украинских националистических ультраправых организаций».

С осени 2022 года добровольческий корпус «Правого сектора» действует в составе ВСУ.

Константин Котов известен как гражданский активист. В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным по «дадинской статье», обвинив в неоднократном участии в несогласованных митингах и приговорив к четырем годам колонии. В апреле 2020 года суд смягчил приговор до одного с половиной года лишения свободы, в декабре он вышел на свободу.

В августе 2024 года его отправили под домашний арест по делу, признав виновным в переводе средств соратникам оппозиционера Алексея Навального. После начала СВО Котов покинул Россию.

*организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность на территории страны запрещена