Вторая отмена пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный произошла из-за новой технической неполадки, связанной, по предварительным данным, со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», — предположил Борисов и добавил, что необратимых процессов, требующих снятия ракеты со стартового комплекса, не произошло.

По словам главы «Роскосмоса», «отмены пусков по техническим причинам — это достаточно рядовое явление». Он пояснил, что начальный этап летно-конструкторских испытаний как раз и предусмотрен для того, чтобы выявить все возможные «нюансы».

Успешный пуск «Ангары-А5» может потребовать пять-семь попыток, считает старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

«Это хорошо, что уже второй раз автоматически отменяется запуск, иначе мы можем потерять огромные деньги. Лучше все еще много раз перепроверить, даже если с пятой, седьмой или любой попытки произойдет запуск, главное, чтобы он был удачным», — объяснил ученый в беседе с NEWS.ru.

Первый пуск «Ангары А-5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был изначально запланирован на 9 апреля, но за две минуты до времени старта автоматика остановила процесс. Тогда это произошло из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Старт перенесли на сутки, но 10 апреля его снова отменили в последний момент и перенесли еще на 24 часа.

Ранее ракеты семейства «Ангара» стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск с космодрома Восточный должен стать началом летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого разработали специально для запуска всех ракет «Ангара», от легких до тяжелых.

«Ангара», которую заправляют экологически чистым кислородно-керосиновым топливом, должна полностью заменить ракету-носитель «Протон-М», в которой используется топливо с токсичными компонентами и которую запускают с Байконура в Казахстане. С помощью ракет «Ангара» планируется выводить на орбиту различные космические аппараты: спутники, космические корабли, автоматические межпланетные станции.