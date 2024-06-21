Столичное управление Роспотребнадзора провело обзвон более 1,5 тысяч жителей Москвы и выявило еще 94 человека с симптомами ботулизма разной степени тяжести. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.

По данным ведомства, 11 человек с признаками ботулизма госпитализированы, остальные находятся на контроле у врачей. Также специалисты Роспотребнадзора на 12 адресах изъяли остатки продукции, которая могла привести к заражению ботулизмом. Образцы отправлены на исследование.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по г. Москве продолжают эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком»», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего же Роспотребнадзор изъял в столице более 85 тонн зараженной продукции, из которых более 44 тонн уничтожили на мусоросжигательном заводе. До этого надзорный орган сообщал об изъятии 172 тонн консервированной фасоли производителя «Савон-К», которая, как выяснилось, стала источником заражения ботулизмом. В ведомстве уточнили, что продукт готовили в антисанитарных условиях.

Накануне, 20 июня, министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что в российских больницах с признаками ботулизма находится 301 человек, 43 из них — на искусственной вентиляции легких.

По факту массового отравления в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

В рамках уголовного дела правоохранители задержали четырех человек: гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя «Савон-К» Владимира Шина, главу отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и повара Карима Норматова — он арестован на два месяца. В то же время суд отказал следствию в аресте трех фигурантов дела о массовом отравлении в Москве. Лозина, Шина и Машкову отправили под домашний арест.