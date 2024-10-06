Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, прибывший из Европы в порт «Южный» в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что удар был нанесен во время разгрузки судна. На опубликованных Минобороны кадрах видна детонация боеприпасов.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, в числе которых «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Они предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. В июле ВСУ потеряли пять Су-27 после удара «Искандерами» по военному аэродрому «Миргород» в Полтавской области. Еще два самолета-истребителя, находящихся на ремонте, получили повреждения.

Также Минобороны заявило, что российская авиация нанесла удар по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.

Украинские власти сообщали о ночной атаке беспилотников на Одессу и публиковали кадры пожара. Мэр города Геннадий Труханов написал в своем телеграм-канале об одном пострадавшем, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.