Российская армия в условиях боевых действий на Украине в 2022-2023 годах получила более 9,1 млн некачественных сухих пайков по завышенным ценам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела против руководителей Грязинского пищевого комбината (ГПК) — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой.

Михайленко, Ковалевич и Смирнова были арестованы по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) в апреле этого года. Следствие установило, что обвиняемые под видом заключения госконтрактов на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны присвоили средства ведомства на сумму не менее 1,3 млрд рублей.

Экспертиза установила, что индивидуальные рационы питания «не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», следует из судебных документов. По данным ТАСС, в сухпайках занижалась энергетическая ценность, говядина заменялась курятиной и свининой.

Топ-менеджеры ГПК — Михайленко, Ковалевич и Смирнова — проходят по уголовному делу бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который был арестован 26 июля. В правоохранительных органах говорили, что Булгаков лоббировал интересы ГПК, при нем была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости.

29 июля в Мосгорсуде рассматривалась апелляция на продление ареста трех руководителей Грязинского пищевого комбината. Суд по итогам заседания отклонил жалобу, все три фигуранта были помещены под стражу до 18 сентября.

Сам Дмитрий Булгаков вину в коррупционном деянии не признал, но выразил готовность сотрудничать со следствием. Булгакову предъявлено также обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), оно связано уже не с Грязинским пищевым комбинатом, а с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя главы Минобороны в 2008—2022 годах, в 2016-м ему присвоили звание Героя России. В последнее время z-сообщество выражало претензии к генералу из-за проблем с оснащением военных и мобилизованных. Как военкоры и z-блогеры отреагировали на арест Булгакова, можно прочитать здесь.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Александр Михайленко в прошлом служил в тыловых подразделениях ВС России и занимал должность главы Третейского суда Минобороны. Собеседник агентства утверждал, что Михайленко был знаком с Булгаковым «по прежней работе».

После военной службы Михайленко перешел на работу в администрацию президента России, а в 2019 году стал совладельцем Грязинского пищевого комбината. ТАСС указывает, что у ГПК контракты с Минобороны заключены как минимум с 2016 года. Наиболее узнаваем рацион индивидуального питания, который выпускают в зеленых упаковках с логотипом «Армия России».