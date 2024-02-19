Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о шести якобы сбитых российских военных самолетах за последние три дня — с 17 февраля. Российские военные телеграм-каналы заявили о потере двух бортов, утверждая, что это произошло из-за «дружественного огня». Минобороны России информацию не комментировало. Что об этом известно, — в материале RTVI.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук отчитался в телеграм-канале, что 17 февраля якобы были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, 18 февраля — один Су-35, 19 февраля — Су-34 и Су-35С.

Военкор Владимир Романов, комментируя сводку ВСУ за 17 февраля, заявил, что Су-35 «сбил не противник», пилот выжил. В «Канале специального назначения» утверждается, что летчик был «своевременно эвакуирован» и доставлен в госпиталь, угрозы его жизни и здоровью нет.

Военный эксперт Борис Рожин писал о потере одного борта, «скорее всего, от дружественного огня». Пилот, по его данным, катапультировался.

В сообщении от 19 февраля командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что один российский истребитель Су-35 якобы упал в Азовское море, а Су-35С ― к северу от Мариуполя.

«Опять наш борт сбит над Азовским морем, вдали от фронта. Возможно, пора сделать выводы», — написал в телеграм-канале российский военкор Роман Сапоньков. Борис Рожин заявил о потере «еще одного борта» в результате «френдли-файр» («дружественного огня») и призвал «не стрелять по своим самолетам».

«Снова Су-35. Снова свое ПВО», — говорится в военном телеграм-канале Grey Zone. Канал «Военный осведомитель» утверждает, что пилот Су-35С погиб.

Военные блоги объясняют случившееся проблемами со связью, а также с «координацией больших и малых подразделений». Канал «Два майора» призвал военное руководство обратить внимание на «сводки и доклады, в которых наши сбитые самолеты зачем-то записывают на счет вражеских систем ПВО типа Patriot».

В середине января ВСУ заявили об «уничтожении» российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Военкоры и военные блогеры заявили, что А-50 потерян, а Ил-22 получил повреждения предположительно в результате «дружественного огня», но смог приземлиться. Минобороны России не комментировало информацию. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом.