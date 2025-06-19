Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными, сообщает 19 июня российское Минобороны.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сколько военных вернулось в Россию и сколько было передано украинской стороне, не уточняется.

Российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию, добавили в Минобороны.

Нынешний раунд обмена пленными был паритетным, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник. Также продолжаются санитарные обмены ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена вернулись служащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной погранслужбы, которые участвовали в боевых действиях в Донецке, Запорожье, Луганске, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Он не уточнил число переданных Киеву военных.

«Большинство из них находилось в плену с 2022 года», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Самому старшему украинскому военному, вернувшемуся из плена, 63 года, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В числе обменянных украинских военных — бойцы теробороны, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных подразделений, уточнил омбудсмен.

Россия и Украина договорились обменяться пленными на переговорах в Стамбуле 2 июля. Предыдущие раунды обмена состоялись 14 и 12 июня. Сколько человек были переданы с каждой стороны, не называлось. 11 июня Россия передала Украине тела 1212 военных ВСУ, получив взамен тела 27 погибших.