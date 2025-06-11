Украина вернула 1 212 погибших военнослужащих, сообщает координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил эту информацию в разговоре с РБК.

В украинском штабе отметили, что в число возвращенных вошли солдаты, погибшие в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Штаб выразил благодарность за содействие международному комитету Красного Креста. Тела военных переданы представителям МВД и Минздрава Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будут установлены личности погибших.

Россия и Украина договорились о передаче тел погибших военных и обмене пленными на втором раунде прямых переговоров, который прошел 2 июня в Стамбуле. Представитель российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Москва готова в одностороннем порядке передать Киеву 6 тыс. «замороженных» тел украинских бойцов в качестве гуманитарного жеста.

По его словам, у украинской стороны тоже могут находиться тела российской военных, но, «наверное, их намного, намного меньше». Мединский подчеркнул, что Москва готова их принять, «если таковые будут».

«Страна.ua» назвала беспрецедентным число погибших военных, которых Россия планирует передать Украине. Издание подсчитало, что выплата компенсаций их семьям обойдется украинскому бюджету в 90 млрд гривен (17,2 млрд рублей).

7 июня Мединский сообщил, что Украина сорвала договоренности о приеме тел погибших военных и обмене пленными, перенеся процесс на неопределенный срок. По его словам, Россия доставила в район обмена первую партию из 1 202 «замороженных солдат ВСУ», однако группа украинских переговорщиков «почему-то даже не прибыла на место».

Киев обвинил Москву в том, что ее действия были односторонними и несогласованными.

«Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в согласованных рамках», — подчеркивал украинский координационный штаб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ «позором на весь мир». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что представители российской стороны несколько дней находились на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих.

Песков 10 июня указывал, что по-прежнему нет информации о том, сколько тел погибших россиян ожидать от Киева. Идут контакты, сопоставление цифр, а обмен состоится, когда «будет окончательное понимание», отмечал он.