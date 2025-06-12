Россия и Украина провели очередной раунд обмена пленными военнослужащими. Об этом сообщило российское министерство обороны. Также об обмене написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Численность пленных, которых передали друг другу стороны, в сообщениях не указывается. Напомним, ранее в Кремле объявляли о том, что с 12 июня Россия и Украина начнут «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными.

Российское Минобороны сообщило, что переданные украинской стороной российские военные сейчас находятся в Беларуси, где получают «необходимую психологическую и медицинскую помощь», а потом будут доставлены в Россию «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях» силового ведомства.

«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов», — написал сегодня Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер также поблагодарил всех, благодаря кому такие обмены стали возможными. Накануне, 11 июня, российская сторона передала украинской тела 1212 военнослужащих ВСУ и получила взамен тела 27 погибших военных.

Россия и Украина договорились о передаче тел погибших военных и обмене пленными на втором раунде прямых переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Москва готова в качестве гуманитарного жеста в одностороннем порядке передать Киеву «замороженные» тел 6 тысяч украинских бойцов. Он также заявлял, что Москва готова принять тела российских военных, «если таковые будут». «Наверное, их намного, намного меньше», — говорил помощник президента России.

«Страна.ua» назвала беспрецедентным число погибших военных, которых Россия планирует передать Украине. Издание подсчитало, что компенсации их семьям из украинского бюджета составят 90 млрд гривен (17,2 млрд рублей).

7 июня Мединский сообщил, что Украина сорвала договоренности о приеме тел погибших военных и обмене пленными, перенеся процесс на неопределенный срок. По его словам, Россия доставила в район обмена первую партию из 1 202 «замороженных солдат ВСУ», но группа украинских переговорщиков «почему-то даже не прибыла на место». Киев обвинил Москву в односторонних и несогласованных действиях.

«Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в согласованных рамках», — подчеркивал украинский координационный штаб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ «позором на весь мир». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что представители российской стороны несколько дней находились на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих.