Россия вернула еще одну группу военнослужащих по договоренностям в Стамбуле, взамен передана группа пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале. Сколько военнослужащих были переданы с обеих сторон — неизвестно.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие, о которых идет речь, в настоящий момент размещены на территории Беларуси. Им была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

Минобороны отметило, что россияне, возвращенные в ходе обмена, будут транспортированы на территорию России с целью прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях.

«Своих не бросаем!» — прокомментировали обмен в российском Министерстве обороны.

В официальном сообщении не приводится подробностей произошедшего, однако по словам источника, близкого к российской переговорной группе, обмен между сторонами был «паритетным», пишет ТАСС. По его словам, Украина также передала России двух жителей Курской области.

«Работа продолжается», — добавил собеседник агентства.

Информацию об обмене также опубликовал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, большая часть военных ВСУ, которых передала Киеву российская сторона, были в российском плену с 2022 года.

Зеленский уточнил, что вернувшиеся военные проходили службу в украинских вооруженных силах, национальной гвардии, государственной пограничной службе и государственной специальной службе транспорта в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также в Мариуполе.

Президент Украины добавил, что помимо военных, Москва передала Киеву гражданских, не уточнив их число. Зеленский выразил уверенность в том, что обмены должны продолжаться и поблагодарил всех, кто участвует в их организации.

9 июня Россия и Украина провели первый обмен военными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. После этого состоялось еще несколько обменов пленными, о последнем из которых Министерство обороны России сообщило в 26 июня.