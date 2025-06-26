Россия и Украина провели очередной обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщило 26 июня российское Минобороны.

«Возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Сколько военных вернулось в Россию и сколько было передано украинской стороне, Минобороны не уточнило. По данным источника РБК в переговорной группе, обмен был паритетным.

Освобожденные из плена российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию на лечение и реабилитацию, добавили в Минобороны.

Проведение обмена также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, большинство переданных Киеву военных находились в плену с 2022 года.

С 9 июня Москва и Киев провели несколько этапов обмена пленными. Во всех случаях стороны не уточняли число переданных человек. В украинском Координационном штаб по вопросам обращения с военнопленными заявили, что число бойцов, переданных Москве и Киеву в рамках стамбульских договоренностей, будет озвучено после завершения всех этапов обмена.

Стороны обменялись в том числе молодыми военными до 25 лет, тяжелоранеными и тяжелобольными пленными, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил в интервью RT, что Москва готова передать Киеву еще около 3 тыс. тел украинских военных.

После завершения процедур по обмену пленными в рамках стамбульских договоренностей «настанет очередь определиться» с датами проведения третьего раунда переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».