Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, Украине было передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил в телеграм-канале глава переговорной группы Владимир Мединский.

«С той стороны получено 78 погибших наших. Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», — сказал он.

В Минобороны России отметили, что Москва готова передать украинской стороне еще 2 239 тел погибших украинских военнослужащих.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сегодня российская сторона передала украинской 1 248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — сообщили в ведомстве.

В Министерстве обороны также заявили, что Украина передала тела 78 погибших российских военнослужащих.

Москва в ходе прямых переговоров с Киевом, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, согласилась передать украинской стороне около шести тысяч погибших военнослужащих в одностороннем порядке. Мединский отмечал, что у украинской стороны тоже могут быть останки российских бойцов, которые Москва готова принять.

15 июня депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК сообщил, что Киев получил от Москвы еще 1200 тел погибших военнослужащих. По словам парламентария, это был четвертый этап передачи тел.

До этого тела солдат ВСУ передавались 11, 13 и 14 июня. На первом этапе Москва передала Киеву 1 212 тел получила 27 погибших, утверждал Мединский. В рамках второго и третьего этапов Украине было передано по 1 200 тел погибших военнослужащих.