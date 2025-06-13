Украина получила от России еще 1200 тел погибших бойцов ВСУ. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными, а также телеканал RT.

«Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле. <…> Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел», — сообщили в Киеве.

RT также пишет, что Украина сегодня получила 1200 тел военнослужащих ВСУ. Ранее Киеву передали останки 1221 украинских военных. Кроме того, о мероприятии сообщили РБК, ТАСС, РИА Новости и другие СМИ.

Ранее 13 июня военкор Александр Коц сообщил, что между Россией и Украиной состоялся «обмен телами 1200 на 0».

«Только что в рамках стамбульских договоренностей украинской стороне переданы 1200 трупов украинских военных. Они нам не передали ни одного тела», — добавил он.

9 июня Россия и Украина провели первый обмен пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Обе стороны передали друг другу военнослужащих в возрасте до 25 лет. В списки также вошли тяжелобольные и раненые.

Помимо этого, Россия и Украина договорились провести масштабный обмен телами погибших военных. Украинская сторона предложила обменяться в формате «6000 на 6000». При этом глава российской делегации, помощник президента, заявил, что Москва готова передать 6 тысяч тел украинских солдат в одностороннем порядке.

7 июня Мединский заявил, что Киев не выполнил договоренности о приеме тел погибших военнослужащих и перенес процесс на неопределенный срок. Позже генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что передача тел украинских военных, вероятно, состоится в период с 9 по 15 июня. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также подтвердил, что Киев заберет тела военнослужащих на этой неделе.