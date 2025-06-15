Киев получил от Москвы еще 1200 тел погибших военнослужащих, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК. Он подчеркнул, что это четвертый этап передачи тел.

Источник РБК в переговорной группе отметил, что Россия «продолжает выполнение Стамбульских договоренностей». По его словам, Киев не передал Москве ни одного тела погибшего военного. Аналогичную информацию приводит собеседник РИА Новости.

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что получил 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат «украинским гражданам, в том числе военнослужащим». В ближайшее время следователи совместно с экспертами МВД начнут идентификацию погибших.

Москва в ходе прямых переговоров с Киевом, которые состоялись 2 июня в Стамбуле, согласилась передать украинской стороне около шести тысяч погибших военнослужащих в одностороннем порядке. Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что у украинской стороны тоже могут быть останки российских бойцов, которые Москва готова принять.

Предыдущие передачи тел украинской стороне прошли 11, 13 и 14 июня. На первом этапе Россия передала Украине 1212 погибших военнослужащих и получила 27 тел, утверждал Мединский. В рамках второго и третьего этапов Киеву было передано по 1200 тел погибших бойцов ВСУ.

Кроме того, Россия и Украина договорились об обмене пленными военнослужащими. Они состоялись 9, 10, 12 и 14 июня. Количество переданных с каждой стороны в этих случаях не разглашалось. По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, стороны выразили готовность обменяться по принципу «всех на всех» тяжелобольными, тяжелоранеными и военнослужащими младше 25 лет. По словам Мединского, каждая из сторон планировала передать по меньше мере тысячу пленных.