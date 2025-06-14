Украина в рамках стамбульских договоренностей получила от России еще 1200 тел погибших военных. Об этом сообщает украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Там уточнили, что следственные органы совместно с экспертами МВД в ближайшее время выполнят все необходимые исследования и идентифицируют тела. Украинская сторона поблагодарила Международный Комитет Красного Креста за участие в проведении обмена.

Источник РБК в переговорной группе подтвердил передачу Россией тел погибших военных Украине. Он прошел в одностороннем порядке — Москва не получила от Киева останков своих бойцов. Кроме того, по словам собеседника издания, стороны проводят «паритетный обмен» военнопленными.

Позднее эту информацию подтвердили в российском Минобороны. По данным ведомства, сейчас военнослужащие находятся на территории Беларуси, где получают медицинскую и психологическую помощь. В скором времени их перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, подведомственных министерству.

По результатам переговоров в Стамбуле 2 июня Россия согласилась передать Украине останки шести тысяч погибших военнослужащих в одностороннем порядке, говорил руководитель российской делегации Владимир Мединский. Он отметил, что у украинской стороны также могут быть останки российских военных, хотя, по его словам, «наверное, их намного, намного меньше». Мединский добавил, что Россия готова принять их, если они будут. В ходе двух этапов передачи 11 июня Украина приняла 1212 тел в обмен передав 27, а 13 июня — еще 1200.

Кроме того, 9, 10 и 12 июня состоялись три этапа обмена военнопленными. Количество переданных с каждой стороны в этих случаях не разглашалось. По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, стороны согласились на обмен по принципу «всех на всех» тяжелобольных, тяжелораненых и военнослужащих младше 25 лет. Мединский уточнял, что каждая из сторон планирует передать минимум тысячу пленных.