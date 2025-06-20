Состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Все военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

«Санитарные обмены ранеными сегодня также продолжились», — сказал ТАСС источник в переговорной группе.

Собеседник агентства отметил, что состоявшийся 20 июня обмен пленными был паритетным. Сколько военных вернулось в Россию и сколько было передано украинской стороне, не уточняется.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой военные с российскими флагами на плечах скандируют «Россия!» на фоне автобуса.

«Мы дома!» — говорят они.

Предыдущий обмен пленными состоялся накануне, 19 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена вернулись служащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной погранслужбы, которые участвовали в боевых действиях в Донецке, Запорожье, Луганске, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Он не уточнил число переданных Украине военных.

Москва и Киев договорились обменяться пленными на переговорах в Стамбуле 2 июля. Предыдущие раунды обмена состоялись 14 и 12 июня. Сколько человек были переданы с каждой стороны, не уточнялось. 11 июня Россия передала Украине тела 1 212 военных ВСУ, получив взамен тела 27 погибших.