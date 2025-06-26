Российско-украинский конфликт мог бы завершиться в 2025 году, но этого не произошло из-за противодействия со стороны европейского руководства. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я имею в виду сейчас в первую очередь европейские страны, которые всячески саботируют все действия по этим работам», — сказал он.

Силы, заинтересованные в продолжении конфликта, предпринимают попытки с целью воспрепятствовать достижению мирного соглашения между Киевом и Москвой, заявил Чепа.

По словам депутата, он рассчитывал на разрешение конфликта до конца текущего года, поскольку допускал, что необходимые соглашения по меморандумам будут выработаны уже в мае.

«Но, к сожалению, видите, как получилось», — добавил Чепа.

Россия и Украина провели в Стамбуле две встречи, они состоялись 16 мая и 2 июня. По итогам последнего раунда переговоров делегации обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня. В соответствии с договоренностями стороны провели обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин предположил, что следующий раунд переговоров с Киевом может пройти после 22 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 23 июня сообщил, что в течение недели могут определиться примерные сроки встречи делегаций.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что затягивание переговоров в стамбульском формате приводит к тому, что Украина оказывается в «сложной ситуации выбора: продолжать вот так или идти по другому пути».