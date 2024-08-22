Россия передаст странам Африки свои новейшие тест-системы для диагностики оспы обезьян для помощи в борьбе с эпидемией этого вирусного заболевания, сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отмечает издание, специалисты российского ведомства с 19 по 23 августа проводят курсы в Конго по профилактике инфекционных болезней, особенно оспы обезьян.

Совместно с сотрудниками Национальной лаборатории общественного здравоохранения конголезского Минздрава были успешно испытаны российские диагностические препараты, которые показали свою эффективность, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что тест-системы по выявлению оспы обезьян являются новейшей разработкой Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

«Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности, в научном центре “Вектор”», — цитирует «Африканская инициатива» пресс-службу Роспотребнадзора.

Нынешняя эпидемия оспы обезьян охватила страны Центральной Африки, а также ЮАР. 14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения.

19 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оспа обезьян для России не представляет опасности благодаря «традиционным ценностям».