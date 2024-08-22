Россия передаст странам Африки свои новейшие тест-системы для диагностики оспы обезьян для помощи в борьбе с эпидемией этого вирусного заболевания, сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Как отмечает издание, специалисты российского ведомства с 19 по 23 августа проводят курсы в Конго по профилактике инфекционных болезней, особенно оспы обезьян.
Совместно с сотрудниками Национальной лаборатории общественного здравоохранения конголезского Минздрава были успешно испытаны российские диагностические препараты, которые показали свою эффективность, рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что тест-системы по выявлению оспы обезьян являются новейшей разработкой Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
«Сегодня их производство налажено в ряде институтов, в частности, в научном центре “Вектор”», — цитирует «Африканская инициатива» пресс-службу Роспотребнадзора.
Нынешняя эпидемия оспы обезьян охватила страны Центральной Африки, а также ЮАР. 14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения.
19 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оспа обезьян для России не представляет опасности благодаря «традиционным ценностям».
Оспа обезьян (mpox) — это вирусное заболевание, которое передается при контакте с зараженными животными и от человека к человеку при близком прямом контакте, в основном через прикосновения, поцелуи и половой контакт. Как отмечает ВОЗ, инфекционные респираторные частицы могут передаваться и при близком разговоре с зараженным человеком.
Наиболее распространенные симптомы оспы обезьян включают сыпь, которая выглядит как волдыри или язвы и может сопровождаться лихорадкой, головной и мышечными болями, увеличением лимфатических узлов.
По статистике, на которую ссылается ВОЗ, от оспы обезьян умирают от 0,1% до 10% людей, что в в основном зависит от определенных факторов, таких как отсутствие доступной медпомощи, недостаточный или сниженный иммунитет, например, у маленьких детей или у взрослых с ВИЧ.