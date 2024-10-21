Британский блогер и журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — написала Волк.

По ее словам, вручение свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России состоялось в ОМВД «Октябрьский» в ЛНР.

Волк разместила видео, на котором Филлипсу вручают свидетельство. В ролике он «от души» благодарит сотрудников МВД и цитирует «Стихи о советском паспорте» поэта Владимира Маяковского.

«Я достаю из широких штанин… этот потрясающий документ. Буду гордиться», — отметил Филлипс.

Журналист добавил, что для него это «очень значительный момент в жизни». По его словам, он считает себя «британским человеком», но Великобритания его «кошмарит» за то, что он показывает «правду из Донбасса».

В разговоре с ТАСС Филлипс поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставление временного убежища.

«Этот документ дает мне жизнь, которую моя страна за мою работу в Донбассе хотела просто уничтожить своими санкциями, кошмаря меня целенаправленно за то, что Россия спасла меня, помогла, дала возможность дальше работать, жить и просто даже быть. Я буду всегда за это благодарить и помнить всю жизнь, даже когда я стану премьер-министром Великобритании», — сказал он.

Подданный Великобритании, Грэм Филлипс с 2010 года жил на Украине. В 2014 году начал освещать конфликт в Донбассе, в том числе сотрудничая с телеканалами RT и «Звезда». В июле 2014-го Украина выслала Филлипса из страны и запретила ему въезд. В 2022 году Великобритания включила его в санкционный список за поддержку российской военной операции на Украине и создание «пропагандистских видео».

В 2018 году Филлипса задержали в посольстве Грузии в Лондоне за «провокационные действия». В грузинском МИДе заявили, что журналист выкрикивал антигрузинские лозунги на выставке художника Гии Бугадзе.