Россия запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых оказались главы внешнеполитических ведомств, бывшие президенты, премьер-министры и депутаты парламентов. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Министерство опубликовало лишь небольшую часть списка людей, попавших в «стоп-лист». В ведомстве пояснили, что это имена «наиболее враждебно настроенных к России представителей прибалтийских стран».

В их числе оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас и первая женщина-президент республики, бывшая глава государства Керсти Кальюлайд. Также в «стоп-лист» включили министра юстиции Калле Лаанет и главу министерства иностранных дел Маргус Цахкна.

От Латвии в санкционный перечень внесли бывших президентов республики Вайру Вике-Фрейберга и Эгилса Левитс, действующего премьер-министра Эвику Силиня, министра обороны Андриса Спрудса, глав МИД Кришьяниса Кариньша и МВД Рихардса Козловских.

Среди политиков Литвы, которым закрыт въезд, — министры юстиции Эвелина Добровольска, финансов Гинтаре Скайсте и иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а также главком ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «перечень может быть расширен в любое время».

Причиной появления подобного списка стала «враждебная политика государств Прибалтики в отношении России» и «вмешательство во внутренние дела» страны, говорится в заявлении российского МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Рига, Вильнюс и Таллин поддерживают гонения на русскоязычное население, сносят памятники советским воинам-освободителям, занимаются переписыванием истории и героизацией нацизма. А проводимая властями республик «преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер», заключили в российском ведомстве.

12 марта МВД России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Он разыскивается по уголовной статье.

В середине февраля в розыск также были объявлены эстонский премьер Кая Каллас, госсекретарь Таймар Петеркоп, министры финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилс Ашераденс, Инесе Либиню-Эгнере и Армандс Краузе, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис.