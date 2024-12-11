Россия в свое время приложила «очень много усилий», чтобы помочь Сирии стабилизировать ситуацию в регионе, и выполнила тогда свою миссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считает ли Кремль, что военная операция на Украине способствовала ослаблению влияния России на Ближнем Востоке.

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону, и потратила для этого очень много усилий», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, занимаясь развитием страны, добавил представитель Кремля. «К сожалению, развитие привело к той ситуации, которая сейчас, и нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле», — отметил Песков.

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